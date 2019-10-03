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Что говорил Зеленский на пресс-марафоне о Донбассе

Сегодня, 14:02 citynews.net.ua | Напечатать

 Сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел на киевском фуд-корте пресс-конференцию для 300 журналистов. Чтобы показать свое отношение к этому мероприятию и к журналистам, президент начал с извинений за опоздание — утренняя пробежка оказалась важнее, чем пунктуальность по отношению к представителям украинских СМИ.

Среди многочисленных вопросов часто звучали опасения о том, что сдают Донбасс сепаратистам и России.

Мы выбрали самые важные вопросы о войне между Россией и Украиной:

Сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия

При этом, он добавил, что РФ должна гарантировать разведение сторон на Донбассе, поскольку является участником минского процесса и участником ТКГ. В то же время, по словам Зеленского, представители «Л/ДНР» не участвуют в ТКГ.

Россия уже утомлена войной и поняла, что Украина никогда не сдаст свою независимость и территорию. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

«Мы должны найти все различные подходы, чтобы это изменилось. И российская сторона устала от этого процесса. Все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и никогда не сдаст свою независимость. Думаю, что сейчас все уверенно это понимают… Думаю, это важная вещь, которую осознает Российская Федерация», — отметил Президент.

Об отведении украинской армии:

«Вы хотите знать все — куда мы идем, когда мы наступаем? Как я могу всю информацию рассказать? Все же мне нужны преимущества, а полностью рассказать все наши планы — это не преимущество, это проигрыш. Поэтому я согласен, коммуникация слаба», — отметил Президент.

О протестах в Луганской области:

«Я уважаю ветеранов, но это не правильно, что они уже не являются военными и приехали в Золотое и сидят там вооруженные», — подчеркнул Президент.

При этом он отметил, что сейчас в районе Золотого работает множество военных служб, которые полностью контролируют ситуацию. Впрочем, вооруженные добровольцы ежедневно рассказывают местным жителям, что их «сдают в Л/ДНР».

О миротворцах на Донбассе:

Миротворческий контингент должен быть введен на границе между Россией и Украиной.
«Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией», — отметил Президент.

«Если мы говорим о людях и территориях, то первый приоритет — люди, второй приоритет — территории. Я хочу попробовать благодаря минскому и нормандскому форматам найти шаги. Я не хочу пугать наших людей», — подчеркнул Зеленский.

Фото: пресс-служба президента Украины


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