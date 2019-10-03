В Луганской области за месяц украли электроэнергии более чем на 260 тысяч гривень

За последние месяцы ситуация с кражами электроэнергии значительно ухудшилась. В отделе экономической безопасности ООО «ЛЭО» почти ежедневно получают сообщения об обнаружении незаконных подключений в обход электросчетчиков в Луганской области.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, энергетики в Луганской области обнаружили 41 факт краж электроэнергии в течение сентября. 37 актов о нарушении составлено на домохозяйства и 4 - на предпринимателей. Недобросовестные потребители украли более 137 тыс киловатт часов, в денежном эквиваленте это — более 260 тыс грн.

Если вы стали свидетелем кражи электроэнергии, заметили оборванные провода на линиях электропередач, открытую трансформаторную подстанцию, увидели работы по демонтажу линий или оборудования подстанций людьми, которые не являются представителями ООО «ЛЭО» (поскольку работники всегда работают в спецодежде) — немедленно сообщите об этом на Горячую линию ООО «ЛЭО» — 0 800 300074 или звоните 102.