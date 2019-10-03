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9 октября в ООС - российские террористы обстреливают из артиллерии и минометов

Сегодня, 09:46 citynews.net.ua | Напечатать

9 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области, в нарушение Минских соглашений, российские террористы 5 раз обстреляли участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Новозвановки, где боевики обстреливали ВСУ из РПГ, и Крымского, где по украинским позициям вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

В Донецкой области российские террористы обстреливали украинские населенные пункты из Артиллерии калибром 122 мм в районе Новолуганского. В районе Красногоровки, Песков и Гладосово позиции ВСУ оказались под обстрелом из 120 мм и 82 мм минометов.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.


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