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За пользование недрами в Луганской области заплатили более 268 млн гривень рентной платы

Вчера, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе-сентябре 2019 в сводный бюджет Украины поступило 268 млн 206 тыс. гривень рентной платы за пользование недрами. Это на 11,1 млн гривень больше аналогичного периода 2018 года.
В ведомстве также отметили, что за это время перечислено 19 млн 403 тыс. гривень рентной платы за специальное использование воды, 4 млн 194 тыс. гривень рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и 214,8 тыс. гривень рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.
Обращаем внимание, что рентные платежи в Украине является одним из источников доходной части бюджетов и используются в дальнейшем для осуществления государством природоохранной деятельности.


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За пользование недрами в Луганской области заплатили более 268 млн гривень рентной платы » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня