С апреля 2020 года Нацслужба здоровья будет покрывать расходы на лечение острого мозгового инсульта

С апреля 2020 года Национальная служба здоровья будет финансировать лечение пациентов с острым мозговым инсультом. Об этом рассказала Оксана Мовчан, заместитель председателя Национальной службы здоровья Украины, на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре .

«Тариф составит 19,5 тысяч гривен. В рамках тарифа покрывается подтверждение диагноза, непосредственно лечение, включительно с лекарствами из Национального перечня, кроме закупаемых по отдельной программе Минздрава (например, применение тромболизиса), и реабилитацию в остром состоянии. Этот тариф почти в три раза выше, чем тот, что уплачивался в пределах медицинской субвенции. Мы планируем составить маршруты «скорых» таким образом, чтобы пациенты вовремя получали необходимую помощь там, где её могут предоставить», – рассказала Оксана Мовчан.

Получать оплату по повышенному тарифу смогут больницы, которые соответствуют специальным критериям. Они должны иметь все необходимое оборудование и специалистов для диагностики инсульта, в частности, оборудование для нейровизуалиации и МРТ.

Национальная служба здоровья будет не только платить за услугу, но и контролировать, чтобы больницы соблюдали условия договора. «В частности, услуга будет полностью бесплатной для пациента, и больницы не могут требовать от пациентов деньги», – отметила Оксана Мовчан.

Ежегодно в Украине регистрируют, по официальным данным, 96-100 тысяч инсультов, реальная цифра может доходить до 150 тысяч инсультов. 30-40% пациентов умирают в течение первого месяца после инсультов. Это один из худших показателей в Европе.

Если пациенты будут сразу попадать в больницу, которая имеет все необходимое для правильного диагностирования и немедленного оказания помощи – шансы на выживание и успешную реабилитацию значительно выше, отметил Николай Полищук, врач-нейрохирург, президент ОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом».

«Мы просим обратить на это внимание, потому что сегодня инсульты лечатся в общеневрологичних отделениях. Статистика и мировые данные показывают, что если инсульты лечатся в специализированных инсультных центрах, существенно уменьшается смертность и инвалидность. Сегодня же более чем каждый второй после инсульта остаются инвалидами, возвращаются к нормальной жизни – 17-20%», – говорит он. По результатам мониторинга ассоциации, из 500 украинских отделений, принимающих пациентов с инсультами, 300 не имеют всего необходимого для нейровизуализации.

С 2018 года Министерство здравоохранения разрабатывает стратегию борьбы с инсультами. Отдельная рабочая группа готовит протоколы и инструкции, которые позволят внедрить по всей территории страны максимально эффективную помощь для пациентов с инсультами, рассказал член рабочей группы Сергей Москавко, врач-невролог, научный руководитель инсультного блока в Виннице.

В Украине есть специализированные инсультные блоки, которые уже работают. Среди них – винницкий и белоцерковский. В Белой Церкви инсультный блок работает с 2016 года. Там есть все необходимое оборудование и специалисты, которые проходили обучение за рубежом, рассказала Людмила Липовенко, врач-невролог, заведующая инсультным блоком. Приехав к пациенту с подозрением на инсульт, «скорая» сразу информирует инсультный блок о пациенте, специалисты-инсультологы сразу ждут его в приемном отделении и отправляют вне очереди по необходимой цепочке оказания помощи.

По её словам, проблемой является нехватка бесплатных доз тромболитика. «Это дорогой препарат, для одного человека это стоит около 30 тысяч гривен. Мы можем сделать процедуру, но у людей в кармане нет таких средств, поэтому мы просим увеличить финансирование. В этом году мы провели 55 процедур тромболизиса. 22 флакона, которые мы получаем – этого достаточно только для 10 пациентов», – говорит Людмила Липовенко. Часть средств предоставляет городской бюджет.

На уровне правительства, Верховной Рады и президента формируют программу по созданию сети специализированных инсультных центров, с привлечением Всемирного банка, рассказал Максим Перебыйнис, председатель подкомитета по вопросам здравоохранения Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

«Есть заведения, в которых уже есть врачии отделения интенсивной терапии. Но нужно правильно спланировать сетку заведений, чтобы они были в зоне ближайшего доезда к больному, чтобы пациенты попадали в больницу вовремя. Для этого нужно проанализировать существующую сетку заведений, техническое и кадровое обеспечение, чтобы правильно спланировать сетку этих центров. Что касается стандартов оказания помощи – нам не нужно «изобретать велосипед», только внедрить то, что уже работает во всем мире», – отметил он.