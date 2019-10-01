В Луганской области полиция заблокировала активистов и ветеранов по дороге в Золотое - обновляется

Обновлено в 14:30

Полиция пропустила колонну активистов и ветеранов АТО в сторону Золотое.

Как сообщил Богдан Кутепов на своей странице в Фейсбук: "Был конфликт и был один предупредительный выстрел в воздух. Все живы. Всех через блокпост пропустили".

Ранее:

На блокпосту в районе города Кременная полиция остановила автобусы с активистами и ветеранами АТО направлявшимися в город Золотое.

Как сообщают очевидцы, в Луганскую область всего направлялось несколько микроавтобусов с 200 пассажирами из Харькова.

В Настоящее время полиция не пускает безоружных активистов в Золотое под предлогом.

Между активистами и правоохранителями завязалась словесная перепалка. Активисты из Национального корпуса и ветераны уверены, что после отведения войск в ранее подконтрольных Украиной населенных пунктах могут пострадать проукраинские жители.