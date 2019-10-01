В Горском обнаружили тайник российских террористов с гранатометами и патронами

В рамках осуществления системных мер по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области очередной тайник с военными средствами поражения.

Кк сообщили в пресс-центре СБУ, на территории заброшенного частного домовладения в Горском Попаснянского района из подземного тайника изъято два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и около 900 патронов для стрелкового оружия. По имеющейся информации, это один из арсеналов, который был оставлен вблизи линии разграничения боевиками гибридных оккупационных войск РФ, дислоцированных в Первомайске.

Несколько дней назад в Горском правоохранители изъяли из тайника боеприпасы. Схрон обустроили те же боевики для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

С начала 2019 года в Луганской области Служба безопасности Украины предупредила более 20 фактов попадания военных средств поражения в незаконный оборот. Изъято 37 единиц оружия, более 13 000 единиц боеприпасов, почти 4 кг взрывчатых веществ. Судебные приговоры получили пять правонарушителей, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатки.