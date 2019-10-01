» » В Горском обнаружили тайник российских террористов с гранатометами и патронами

В Горском обнаружили тайник российских террористов с гранатометами и патронами

Сегодня, 11:49 citynews.net.ua | Напечатать

В рамках осуществления системных мер по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области очередной тайник с военными средствами поражения.
Кк сообщили в пресс-центре СБУ, на территории заброшенного частного домовладения в Горском Попаснянского района из подземного тайника изъято два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22 и около 900 патронов для стрелкового оружия. По имеющейся информации, это один из арсеналов, который был оставлен вблизи линии разграничения боевиками гибридных оккупационных войск РФ, дислоцированных в Первомайске.
Несколько дней назад в Горском правоохранители изъяли из тайника боеприпасы. Схрон обустроили те же боевики для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.
С начала 2019 года в Луганской области Служба безопасности Украины предупредила более 20 фактов попадания военных средств поражения в незаконный оборот. Изъято 37 единиц оружия, более 13 000 единиц боеприпасов, почти 4 кг взрывчатых веществ. Судебные приговоры получили пять правонарушителей, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатки.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:44

В Луганской области полиция заблокировала активистов и ветеранов по дороге в Золотое - обновляется

Сегодня, 13:30

Украина может отгородиться от оккупированного Донбасса в случае провала мирного сценария

Сегодня, 11:49

В Горском обнаружили тайник российских террористов с гранатометами и патронами

Сегодня, 10:15

Работники шахт «Лисичанскуголь» готовят акции протеста после 15–16 октября

Сегодня, 09:30

9 октября несколько сел в районе Северодонецка будут отключены от газоснабжения

Сегодня, 09:17

8 октября российские террористы снова обстреляли Золотое из минометов

Сегодня, 08:58

Сенат США: Россия использовала соцсети для поддержки Трампа на выборах

Вчера, 16:09

Зеленский хочет отвести украинскую армию на позиции 2016 года

Вчера, 15:49

Карина Янчук завоевала золотую медаль Чемпионата Украины по каратэ

Вчера, 14:55

Контрразведка СБУ вывела на территорию Украины еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Вчера, 12:39

В Луганской области бастуют шахты «Новодружеская» и «Горская»

Вчера, 12:09

Олег Сенцов дал показания миссии ООН о своем аресте и пытках в России

Новости Украины:

Вчера, 14:01

В Николаевской области при аварии погибли руководители полиции

Вчера, 12:16

В Одессе неизвестный сообщил о заминированной школе

7-10-2019, 14:31

Сборная Украины завоевала золото и серебро на Кубке мира по паратриатлону

7-10-2019, 13:44

Житомирский полицейский торговал наркотиками и прекурсорами

7-10-2019, 11:41

В Одессе прошел V международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

4-10-2019, 11:43

В Херсоне начальник обласной ГСЧС обвинен в растрате 235 тысяч гривень

4-10-2019, 10:37

Во Львове упал самолет Ан-12 - 5 погибших и 3 раненых

3-10-2019, 14:39

Одесса приняла участие в международной туристической выставке «IFTM Top Resa» в Париже

3-10-2019, 12:42

Верховная Рада поддержала создание Магистрата в Киеве и возвращение райсоветов

3-10-2019, 11:53

На пляже в Одессе ночью горел кафе-ресторан АVА

2-10-2019, 12:07

В Киевской области полиция застрелила преступника ранившего спецназовцев

1-10-2019, 14:44

В Одесской области руководители нацполиции и пограничников вымогали деньги у подчиненных

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

В Горском обнаружили тайник российских террористов с гранатометами и патронами » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня