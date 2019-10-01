8 октября российские террористы снова обстреляли Золотое из минометов

8 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли хутор Вольный (Золотое) из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области из минометов были обстреляны позиции ВСУ в районе Песков, Опытного, Травневого и Новолуганского.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.