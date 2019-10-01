9 октября несколько сел в районе Северодонецка будут отключены от газоснабжения для проведения ремонта на газо-распределительных системах.

В связи с проведением ремонтных работ на ГРС Сиротино Северодонецким ЛПУ МГ ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», будет произведено отключение газоснабжения поселков Сиротино, Вороново, Боровское 09.10.2019 с 8:00 до 17:00.

Пуск газа будет проведен согласно действующим правилам - все системы газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к действующим газопроводам, а также после проведения ремонтных работ подлежат визуальному осмотру и опрессовке воздухом.