Сенат США: Россия использовала соцсети для поддержки Трампа на выборах

В новом отчете сенатского комитета США по разведке говорится, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016 года на США в рамках усилий Кремля по распространению дезинформации и подрыва кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон в поддержку Дональда Трампа.

В ключевом выводе сенатского комитета отчета, что был опубликован во вторник, говорится, что российское агентство интернет-исследований «стремилось повлиять на президентские выборы в США 2016 года, в ущерб шансам Хиллари Клинтон на успех и поддерживая Дональда Трампа по указанию Кремля».

«Маскируя себя под американцев, эти оперативники использовали целенаправленную рекламу, намеренно фальсифицированы новостные статьи, контент, который сам по себе генерируется и инструменты платформ СМИ, чтобы взаимодействовать и пытаться обмануть десятки миллионов пользователей социальных сетей в Соединенных Штатах», — говорится в отчете.

Эта кампания, согласно отчету, стремилась «поляризовать американцев на основе социальных, идеологических и расовых различий, спровоцировала события в реальном мире и была частью скрытой поддержки иностранным правительством избранного кандидата России на президентских выборах в США».