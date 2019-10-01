Зеленский хочет отвести украинскую армию на позиции 2016 года

Начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в результате разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад.

Об этом Хомчак заявил во время рабочей поездки в район проведения операции Объединенных сил.

«Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию».

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое в случае нарушения договоренностей боевиками позволит ВСУ сразу же вернуться обратно.

«Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации», — заявил министр обороны.

Министр также отметил, что после завершения процесса разведения, задачи по контролю за демилитаризованной зоной будут выполняться Национальной полицией Украины.