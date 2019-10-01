Карина Янчук завоевала золотую медаль Чемпионата Украины по каратэ

5-6 октября в городе Львов проходил чемпионат Украины по каратэ среди спортсменов с нарушениями слуха.

Луганскую область представляла дефлимпийский чемпион 2017 года, заслуженный мастер спорта Украины Карина Янчук.

Как сообщили в Управление молодежи и спорта Луганской ОГА, по результатам соревнований в категории 61 кг Карина стала обладательницей золотой медали чемпионата Украины в разделе кумитэ.

Тренирует спортсменку Олег Ястребов.