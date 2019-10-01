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Контрразведка СБУ вывела на территорию Украины еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и покинул оккупированную территорию Луганской области.
Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей человек вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого «2 армейского корпуса народной милиции ЛНР», где ремонтировал поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако, осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства.
Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине. По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Служба безопасности Украины напоминает, что лицо, кроме организатора и руководителя террористической группы или террористической организации, добровольно сообщила правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности.


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