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Олег Сенцов дал показания миссии ООН о своем аресте и пытках в России

Сегодня, 12:09 citynews.net.ua | Напечатать

Освобожденный во время обмена пленными из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов встретился с представителями Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и предоставил информацию о своем содержание в российском заключении. Об этом сообщает пресс-служба миссии на своей странице в Facebook.

«Олег Сенцов пришел к нам в офис сегодня. Мы говорили о его содержании под стражей и заключении в Крыму и Российской Федерации. В течение этих лет мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важным встретиться с Олегом лично, чтобы задокументировать нарушения прав человека в его деле», — говорится в сообщении.

Информация, полученная во время интервью, будет использована для анализа ситуации с правами человека в Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, в миссии намерены поговорить со всеми, кто вернулся в Украину в рамках масштабного обмена в начале сентября.


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