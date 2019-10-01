В Северодонецке полиция разыскивает мать 3-летней девочки, бросившую ребенка замерзать на улице

7 октября вечером в аптеку по пр. Химиков в Северодонецке человек завел маленькую девочку и рассказал о том, что увидел одиноко блуждающего по улице маленького ребенка и решил завести ее в аптеку, чтобы малышка согрелась, а тем временем вызвать полицию.

Немедленно в аптеку прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники ювенальной превенции. Детский полицейский, увидев малыша, сразу узнал девочку, потому что неоднократно сталкивался с тем, что ее мама, которая ведет не совсем порядочный образ жизни, уже оставляла ребенка наедине.

Так как в течение нескольких часов установить местонахождение матери не удалось, полицейскими было принято решение отвезти девочку в Лисичанский центр социально-психологической реабилитации детей, где сейчас о ней заботятся работники центра. Жизни и здоровью ребенка угрозы нет.

Учитывая то, что 36-летняя мать уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей» и ст. 181-1 «Занятие проституцией», было принято решение поставить вопрос о лишении ее родительских прав.