Луганский спортсмен Евгений Юденков завоевал лицензию на Олимпиаду-2020

Cпортивный гимнаст из Луганской области Евгений Юденков в составе сборной команды Украины по спортивной гимнастике завоевал лицензию на Олимпиаду 2020 года.

Как сообщает Управление молодежи и спорта Луганской ОГА, лицензии на самые ожидаемые спортивные соревнования четырехлетия украинские гимнасты завоевали благодаря удачному выступлению в квалификации (4 место) на чемпионате мира, который сейчас проходит в Штутгарте (Германия).

В состав команды входит спортсмен из Луганской области - Евгений Юденков, воспитанник тренера-преподавателя Андрея Хрусталева.

Это уже третья лицензия в активе спортсменов Луганщины. Еще две завоевали прыгуны в воду Алексей Середа и Олег Колодий.