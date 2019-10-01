Российские террористы обстреляли Золотое, Крымское и Попасную

7 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минские соглашения противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Золотое из 82 мм минометов, стрелкового оружия и РПГ. В районе Крымского и Попасной боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В Донецкой области из запрещенных минскими соглашениями минометов, боевики обстреливали Чермалык, Новолуганское, Луганское и Травневе.

Также вдоль всей линии соприкосновения террористы вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.