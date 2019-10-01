Международные резервы Украины составили 21,4 млрд долларов США на 1 октября

По состоянию на 1 октября 2019 международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 437 700 000 долл. США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.

Всего за прошлый месяц Правительство и Национальный банк оплатили обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте 1,973 млрд долларов США (в эквиваленте). Из этой суммы 1,223 млрд долларов США направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн долларов США было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму 546,9 млн долларов.

Благоприятная ситуация на валютном рынке, обусловленная прежде всего двумя новыми фундаментальными факторами - устойчивым притоком средств нерезидентов в гривневый государственный долг и рекордным ростом урожайности зерновых в Украине. Эти факторы обеспечили существенное превышение предложения валюты над спросом в сентябре и дали Национальному банку пополнить международные резервы. Валютных интервенций по продаже валюты в течение месяца Национальный банк не осуществлял.

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.