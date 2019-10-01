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Чиновница «Ощадбанка» брала взятки от переселенцев

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове сотрудники СБУ разоблачили заведующую отделения «Ощадбанка» на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что заведующая отделение систематически требовала от «переселенцев» деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого «клиента» на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников по 200 гривень за каждое продление начислений.

Чиновница, с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить на временно оккупированных районах Донбасса.

В рамках отрытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали получение руководительницей отделения двух «траншей» неправомерной выгоды на общую сумму почти пятнадцать тысяч гривень.

Сейчас решается вопрос об обвинении чиновницы госбанка в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что обязательная периодическая личная идентификация внутренне перемещенных лиц, получающих пенсионные выплаты на банковские карточки, предусмотрена действующим законодательством для гарантированного получения ими пенсии и обеспечения надлежащего уровня финансовой безопасности платежных операций с такими средствами.


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