Новая ЦИК: кнопкодавы и нардеп, голосовавший за «диктаторские законы»

Среди 17 членов новой ЦИК есть три нардепа предыдущего 8-го созыва — Ирина Ефремова («Народный фронт»), Юрий Буглак (БПП), которого выдвинула «Европейская солидарность», и Юрий Мирошниченко («Оппозиционный блок»; на нынешних выборах баллотировался по списку ОПЗЖ, но не прошел в ВРУ), которого избрали по квоте «Оппозиционнй платформы — за жизнь». Об этом сообщает движение ЧЕСНО .

В парламенте 8-го созыва Движение ЧЕСТНО неоднократно фиксировало факты кнопкодавства Ефремовой и Буглака. Так, экс-нардепка от «Народного фронта» была поймана на неличном голосовании 61 раз, а по итогам 2018 вошла в ТОП-5 кнопкодавов. На счету Буглака — 14 фактов кнопкодавства.

До избрания депутаткой по списку «Народного фронта» в 2014году, Ефремова была советницей министра внутренних дел Арсена Авакова, а в ВРУ 8-го созыва входила в Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента.

Буглак приобрел депутатские полномочия по списку БПП в марте 2017 после назначения председателем Николаевской ОГА Алексея Савченко, работал в Комитете ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. До депутатства Буглак был главным юридическим советником дочернего предприятия «Кондитерская корпорация Рошен», принадлежащего Петру Порошенко.

Бывший регионал Юрий Мирошниченко в свое время был представителем Президента Виктора Януковича в парламенте. Он голосовал за «диктаторские законы» 16 января 2014, однако впоследствии отозвал свой голос. Мирошниченко также фигурирует в ряде журналистских антикоррупционных расследований.