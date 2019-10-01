Зеленский издал указ о ремонте моста в Станице Луганской

Сегодня, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 738/2019 «О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда».

Указ издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе , обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства КПВВ «Станица Луганская».

Согласно Указу Кабинет Министров Украины должен обеспечить безопасность проезда и ремонт автодорог H-21 на участке Старобельск — Счастье и Т1306 Северодонецк — Новоайдар.

Также на Кабмин возлагается проработка вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

На Генштаб ВСУ президент возложил обязанности по обеспечению ремонта и безопасности в Станице Луганской:

налаживанию эффективного взаимодействия субъектов, вовлеченных в ремонтно-восстановительные работы; доступ исполнителей ремонтно-восстановительных работ на соответствующие объекты и их безопасность;

круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники;

своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец;

бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда / выезда «Станица Луганская».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.