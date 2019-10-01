» » Зеленский издал указ о ремонте моста в Станице Луганской

Зеленский издал указ о ремонте моста в Станице Луганской

Вчера, 13:58 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 738/2019 «О неотложных мерах по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда».

Указ издан с целью создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе , обеспечения восстановления разрушенного мостового перехода, а также надлежащего обустройства КПВВ «Станица Луганская».

Согласно Указу Кабинет Министров Украины должен обеспечить безопасность проезда и ремонт автодорог H-21 на участке Старобельск — Счастье и Т1306 Северодонецк — Новоайдар.

Также на Кабмин возлагается проработка вопроса об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

На Генштаб ВСУ президент возложил обязанности по обеспечению ремонта и безопасности в Станице Луганской:

  • налаживанию эффективного взаимодействия субъектов, вовлеченных в ремонтно-восстановительные работы; доступ исполнителей ремонтно-восстановительных работ на соответствующие объекты и их безопасность;
  • круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники;
  • своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец;
  • бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда / выезда «Станица Луганская».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Теги: Зеленский Станица Луганская Мост Счастье Новоайдар Старобельск

Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:21

Международные резервы Украины составили 21,4 млрд долларов США на 1 октября

Вчера, 16:59

Чиновница «Ощадбанка» брала взятки от переселенцев

Вчера, 16:25

Новая ЦИК: кнопкодавы и нардеп, голосовавший за «диктаторские законы»

Вчера, 14:31

Сборная Украины завоевала золото и серебро на Кубке мира по паратриатлону

Вчера, 13:58

Зеленский издал указ о ремонте моста в Станице Луганской

Вчера, 13:11

Анонсированного разведения сил в Золотое не будет из-за ежедневных обстрелов

Вчера, 10:21

Российские террористы обстреливают Золотое из минометов - 1 погибший и раненый

6-10-2019, 20:26

6 октября по всей Украине прошли акции «Нет капитуляции»

4-10-2019, 14:43

Лукашенко освободил осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко

4-10-2019, 13:32

В Станице Луганской заработал обходной мост - фотоотчет

4-10-2019, 10:37

Во Львове упал самолет Ан-12 - 5 погибших и 3 раненых

4-10-2019, 09:58

В Луганской области собрали 4,4 млрд гривень налогов

Новости Украины:

Вчера, 14:31

Сборная Украины завоевала золото и серебро на Кубке мира по паратриатлону

Вчера, 13:44

Житомирский полицейский торговал наркотиками и прекурсорами

Вчера, 11:41

В Одессе прошел V международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы»

4-10-2019, 11:43

В Херсоне начальник обласной ГСЧС обвинен в растрате 235 тысяч гривень

4-10-2019, 10:37

Во Львове упал самолет Ан-12 - 5 погибших и 3 раненых

3-10-2019, 14:39

Одесса приняла участие в международной туристической выставке «IFTM Top Resa» в Париже

3-10-2019, 12:42

Верховная Рада поддержала создание Магистрата в Киеве и возвращение райсоветов

3-10-2019, 11:53

На пляже в Одессе ночью горел кафе-ресторан АVА

2-10-2019, 12:07

В Киевской области полиция застрелила преступника ранившего спецназовцев

1-10-2019, 14:44

В Одесской области руководители нацполиции и пограничников вымогали деньги у подчиненных

1-10-2019, 11:22

Сильный ветер оставил без электроэнергии сотни населенных пунктов по всей Украине

1-10-2019, 11:17

В Одессе вандалы повредили фонтан на проспекте Академика Глушко

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Зеленский издал указ о ремонте моста в Станице Луганской » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня