Анонсированного разведения сил в Золотое не будет из-за ежедневных обстрелов

Заявленного на 7 октября разведения сил на участке фронта в Золотое и Петовское не будет - российские террористы ежедневно нарушают условия отвода войск и обстреливают украинскую территорию из минометов и различного вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге для прессы.

«Сегодня должно было начаться разведение. Действительно об этом договорились в Минске наши переговорные команды. К большому сожалению, вы знаете сами, были обстреляны несколько дней назад Петровское и Золотое».

«А насколько вы помните, то наше решение было о том, что разведение начинается на 7-й день после того, как на конкретном этом участке сохраняется мир и не происходит обстрелов» - сообщил министр.

Теперь, по словам Пристайко, придется ждать следующих 7 дней, во время которых боевики должны доказать, что они настроены серьезно и готовы к дальнейшим шагам, таким как разведение.