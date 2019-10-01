Российские террористы обстреливают Золотое из минометов - 1 погибший и раненый

6 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

В Луганской области противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также под обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Попасной, где боевики вели огонь из стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один - ранен.