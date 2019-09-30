6 октября по всей Украине прошли акции «Нет капитуляции»

6 октября по всей Украине прошли акции «Ні капітуляції» против «формулы Штайнмайера» и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

В воскресенье акции состоялись, кроме Киева, в большинстве областных центров — Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепре, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницкому, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове , Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, а также в Кривом Роге, Мариуполе, Краматорске, Северодонецке, Мелитополе, Никополе, Ровно, Козятине, Славуте, Бердянске, Кременчуге.

Также акцию поддержали украинские диаспоры за пределами Украины.

Вышедшие протестовать украинцы считают, что президент Украины Зеленский и его команда толкают Украину на антиконстуционный путь капитуляции перед Россией.

«Украинское общество решительно протестует против введения так называемого плана «прекращение войны». По словам президента Владимира Зеленского он единолично согласовал его с Путиным.

Этот план предусматривает выборы на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской и установления там особого статуса.

Эти намерения президента противоречат воле украинского народа. Результаты опросов общественного мнения за эти годы свидетельствуют, что абсолютное большинство украинцев не воспринимает ни выборов на оккупированных территориях, ни создание там пророссийской автономии с особым статусом, ни каких-либо других уступок агрессору, которые противоречат национальным интересам Украины и являются разрушительными для ее независимой государственности и цивилизационного выбора.

Руководствуясь интересами Украинского государства и волей большинства украинцев, призываем всех неравнодушных граждан к общенациональной мобилизации для организации широкого сопротивления незаконным и антиконституционным действиям власти» — говорится в сообщении Руху Опору Капітуляції.

Также протестующие требуют у президента немедленно отправить в отставку главу Офиса президента Андрея Богдана как человека, стоявшего за срывом подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году и за пренебрежение к гражданскому обществу.

Акции протеста в Украине начались 1 октября после сообщения о подписании Украинской стороной на переговорах в Минске согласия с так называемой «формулой Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов на оккупированных территориях до вывода российских войск.

Причем о подписании договоренностей украинское общество узнало из российских СМИ, так как Офис Зеленского, с опозданием на несколько часов, созвал пресс-конференцию на которой кроме голословных обещаний безопасности жителям городов на линии фронта, никакой конкретики не прозвучало.