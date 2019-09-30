Лукашенко освободил осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко

Лукашенко распорядился освободить украинского журналиста Павла Шаройко осужденного в Беларуси.

Об этом сообщила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

«Павел Шаройко свободен! До сих пор не могу в это поверить, но только 2 дня назад на встрече с Зеленским я напомнила ему о журналисте Украинского радио Павла Шаройко, который уже второй год сидит в белорусской тюрьме», — написала Попова.

Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси предъявил ему обвинение в «шпионаже» и создание агентурной сети в республике.

По мнению Марка Фейгина, Шаройко могли арестовать по заказу Москвы чтобы заставить свидетельствовать по делу Сущенко.

«Я не исключаю, что Шаройко взяли специально для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион, давай теперь показания против Сущенко. Сказал «А» — говори «Б», — отметил адвокат.