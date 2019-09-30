» » Лукашенко освободил осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко

Лукашенко освободил осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

Лукашенко распорядился освободить украинского журналиста Павла Шаройко  осужденного в Беларуси.

Об этом сообщила экс-заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

«Павел Шаройко свободен! До сих пор не могу в это поверить, но только 2 дня назад на встрече с Зеленским я напомнила ему о журналисте Украинского радио Павла Шаройко, который уже второй год сидит в белорусской тюрьме», — написала Попова.

Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. КГБ Беларуси предъявил ему обвинение в «шпионаже» и создание агентурной сети в республике.

По мнению Марка Фейгина, Шаройко могли арестовать по заказу Москвы чтобы заставить свидетельствовать по делу Сущенко.

«Я не исключаю, что Шаройко взяли специально для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион, давай теперь показания против Сущенко. Сказал «А» — говори «Б», — отметил адвокат.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:43

Лукашенко освободил осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко

Сегодня, 13:32

В Станице Луганской заработал обходной мост - фотоотчет

Сегодня, 10:37

Во Львове упал самолет Ан-12 - 5 погибших и 3 раненых

Сегодня, 09:58

В Луганской области собрали 4,4 млрд гривень налогов

Сегодня, 09:50

На Донбассе 41 обстрел за сутки. Погиб украинский военный

Вчера, 16:17

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей

Вчера, 15:50

В ЕС разработали правила выявления российских паспортов у жителей оккупированных районов Донбасса

Вчера, 15:18

Алексей Данилов назначен секретарем СНБО Украины

Вчера, 14:51

Почти 500 жителей оккупированных Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы

Вчера, 14:46

Виталий Кличко: Провластный законопроект о столице направлен против киевлян

Вчера, 13:47

В Лисичанске попробуют уволить Шилина с поста мэра города

Вчера, 10:50

В Старобельске для подкупа «немецких полицейских» женщина отдала местным мошенникам все сбережения

Новости Украины:

Сегодня, 11:43

В Херсоне начальник обласной ГСЧС обвинен в растрате 235 тысяч гривень

Сегодня, 10:37

Во Львове упал самолет Ан-12 - 5 погибших и 3 раненых

Вчера, 14:39

Одесса приняла участие в международной туристической выставке «IFTM Top Resa» в Париже

Вчера, 12:42

Верховная Рада поддержала создание Магистрата в Киеве и возвращение райсоветов

Вчера, 11:53

На пляже в Одессе ночью горел кафе-ресторан АVА

2-10-2019, 12:07

В Киевской области полиция застрелила преступника ранившего спецназовцев

1-10-2019, 14:44

В Одесской области руководители нацполиции и пограничников вымогали деньги у подчиненных

1-10-2019, 11:22

Сильный ветер оставил без электроэнергии сотни населенных пунктов по всей Украине

1-10-2019, 11:17

В Одессе вандалы повредили фонтан на проспекте Академика Глушко

30-09-2019, 19:38

Зеленский подписал указ об увольнении Данилюка с должности секретаря СНБО

30-09-2019, 18:04

В Киеве 1 октября ожидаются сильные порывы ветра

30-09-2019, 17:42

Распечатка книг из pdf недорого, малый тираж

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 

Лукашенко освободил осужденного в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня