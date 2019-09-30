В Станице Луганской заработал обходной мост - фотоотчет

В Станице Луганской приступили к демонтажу поврежденной части моста через реку Северский Донец на пути к КПВВ. На время ремонта сегодня с утра для граждан Украины, пересекающих линию разграничения, открыт для прохода обходной мост, в котором нет резких перепадов высоты и подъемов.

В течение следующих дней строители продолжат работы, непосредственно, на разрушенном участке моста: будет осуществлен демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов и тому подобное.

Обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Фото: ЛОГА