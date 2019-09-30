В Луганской области собрали 4,4 млрд гривень налогов

В январе-сентябре 2019 плательщики Луганской области уплатили в сводный бюджет страны 4 млрд 391 млн грн. Это на 575,8 млн гривень больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, в государственный бюджет поступило 1 млрд 974 млн гривен. По сравнению с показателями за прошлый год поступления выросли на 222,8 млн гривень.

В разрезе основных платежей плательщиками области обеспечено поступление в государственный бюджет за январь-сентябрь текущего года: налога на доходы физических лиц - 589,6 млн гривень; налога на добавленную стоимость - 642,4 млн гривень; налога на прибыль предприятий - 89,7 млн гривень; акцизного налога -18,8 млн гривень.

Кроме того, от плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование региона поступило 2 млрд 240 млн гривень.