На Донбассе 41 обстрел за сутки. Погиб украинский военный

3 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы открывали огонь по украинским военным из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции ВСУ в районе Троицкого были обстреляны из минометов калибром 82мм. Четыре раза неподалеку Крымского - из минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотое, Попасная и Орехово российские боевики вели обстрел из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В Донецкой области под минометным обстрелом оказались позиции ВСУ в районе Авдеевки, Песков, Луганского и Новолуганского

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимое с жизнью.