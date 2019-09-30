В ЕС разработали правила выявления российских паспортов у жителей оккупированных районов Донбасса

В ЕС разработали правила по визовым заявлениям от жителей временно окупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Европейская комиссия и Европейская служба внешних связей на этой неделе направили государствам-членам ЕС и странам Шенгенской зоны, не входящим в ЕС, руководство по обработке визовых заявлений, подаваемых жителями неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в сообщении.

Документ дополняет выводы Европейского совета от 20 июня 2019 года и подготовлен в связи с запросами государств-членов о предоставлении указаний относительно идентификации и непризнания паспортов, выданных в результате указа президента России Владимира Путина от 24 апреля.

Отправленный документ содержит рекомендации относительно правил консульской территориальной компетенции.

«В соответствии с Визовым кодексом ЕС, как правило, заявители на получение шенгенской визы, которые на законных основаниях проживают в неконтролируемых правительством районах Донецкой и Луганской областей Украины, должны подать заявление на получение визы в консульствах государств-членов в Украине, независимо от проездного документа, который у них есть», — говорится в сообщении.

Также документ содержит информацию относительно критериев для идентификации паспортов, выданных в соответствии с указом президента РФ от 24 апреля.

«Набор критериев помогает консульствам государств-членов определить российские паспорта, выданные жителям неконтролируемых правительством районов Донецкой и Луганской областей Украины. Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции», — добавили в Еврокомиссии.