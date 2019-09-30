Почти 500 жителей оккупированных Донбасса и Крыма поступили в украинские вузы

Почти 500 жителей временно оккупированных территорий стали студентами вузов через образовательные центры «Донбасс-Украина»

Завершили работу вступительной кампании 2019 года работу образовательные центры «Донбасс-Украина».

Центры функционировали в учреждениях высшего образования для обеспечения равного доступа к высшему образованию граждан Украины с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, а также оккупированного Крыма и населенных пунктов, расположенных на линии разграничения.

В ходе вступительной кампании 2019 в образовательные центры «Донбасс-Украина» за консультацией обратились 2004 человека.

Всего направлено для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации в школу для получения документа государственного образца 130 человек.

532 абитуриента подали документы для поступления в учреждения высшего образования с временной справкой или документом государственного образца (по вступительным экзаменам или результатам ВНО).

Из них всего зачислены на обучение по бюджетной форме 346 человек, по контракту - 143 человека.