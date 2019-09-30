В Лисичанске попробуют уволить Шилина с поста мэра города

8 октября в Лисичанске состоится внеочередная сессия городского совета. Заседание городского совета пройдет согласно распоряжению Городского головы Лисичанска № 511, опубликованного 2 октября 2019 года.

Среди прочих вопросов в повестке заседания главным числится последний пункт «О досрочном прекращении полномочий Лисичанского городского головы».

Это уже не первая попытка депутатов из группы депутатов «За мир и развитие Лисичанска» инициировать вопрос досрочного прекращения полномочий Лисичанского городского головы Сергея Шилина обвинив его в коррупции.

Сергей Шилин был избран мэром Лисичанска в 2015 году.