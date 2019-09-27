В Старобельске для подкупа «немецких полицейских» женщина отдала местным мошенникам все сбережения

В Старобельске мошенник обманул местную жительницу и завладел ее деньгами в размере 1000 долларов США, 400 Евро и 27 тыс. гривень.

Неизвестный мужчина позвонил женщине с скрытого номера телефона и, представившись ее сыном, сообщил, что якобы в Германии он сбил человека, и ему немедленно нужны средства для решения вопроса. За деньгами к женщине приедет человек, которому она должна передать деньги. К женщине приехал человек, которому она и передала названную «сыном» сумму денег. Но через некоторое время позвонила сыну в Германию и выяснила, что с ним все в порядке, в ДТП он не попадал и не звонил ей.

Полиция Лугансской области в очередной раз предупреждает: Уважаемые граждане, будьте осмотрительны! В этом случае мошенники «работали» по преступной схеме «Ваш родственник в беде».

Помните, что осмотрительность, бдительность и внимательность - залог вашей безопасности и целостности ваших сбережений. Не паникуйте, сразу проверьте, где действительно находятся ваши родные и позвоните в полицию по телефону «102».