СБУ задержала в Донецкой области информаторку террористической организации «ДНР», которая передавала кураторам разведывательные данные об украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи СБУ установили, что жительница Великоновоселковского района области по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, предводителем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов. По заданию куратора с августа 2017 она собирала для боевиков информацию разведывательного характера.

Женщина по телефону сообщала боевике сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещение военной техники. Куратор передавал полученную информацию к «МГБ ДНР».