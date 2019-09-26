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СБУ задержала в Донецкой области информаторку террористической организации «ДНР»

Сегодня, 16:13 citynews.net.ua | Напечатать

СБУ задержала в Донецкой области информаторку террористической организации «ДНР», которая передавала кураторам разведывательные данные об украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники и следователи СБУ установили, что жительница Великоновоселковского района области по собственной инициативе возобновила контакты с давним знакомым, предводителем одного из диверсионно-разведывательных подразделений террористов. По заданию куратора с августа 2017 она собирала для боевиков информацию разведывательного характера.

Женщина по телефону сообщала боевике сведения о местах дислокации и численности личного состава операции Объединенных сил, перемещение военной техники. Куратор передавал полученную информацию к «МГБ ДНР».


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