Монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг - что меняется с 1 октября?

Согласно Постановлению КМУ № 373 от 17 апреля 2019 в Украине параллельно будут функционировать 2 системы предоставления льгот в денежной форме: наличная и безналичная.

Льготы не отменяются. Они будут автоматически переведены в безналичную форму. Наличная форма — по желанию льготников.

Льготы в безналичной форме будут назначаться всем льготникам в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через Ощадбанк. Для этого АО «Ощадбанк» будет вести в соответствующих автоматизированных системах учета банка персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счет для выплаты льгот, для каждого льготника индивидуально. После того «Ощадбанк» будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО «Ощадбанк».

В таком случае вам не нужно заключать дополнительных соглашений, писать дополнительные заявления, то есть Вам будет приходить квитанция с уже списанными средствами.

Льготы в наличной форме будут назначаться всем желающим льготникам на основании представленных лично заявлений в органы социальной защиты населения, формировать ежемесячно до 25 числа реестры льготников для выплаты льгот в наличной форме и передавать их Минсоцполитики. После чего Министерство, обработав полученные реестры, будет направлять их в АО «Ощадбанк» и переводить указанному банку средства для выплаты монетизированных льгот. Также лицо может получить средства через выплатные объекты АО «Укрпочта».

Таким образом, средства которые будут поступать НА ЛИЧНЫЕ СЧЕТА льготников, СМОГУТ снять их с собственного счета В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. Квитанция в свою очередь будет приходить с указанием полной суммы оплаты, а средства, которые предусмотрены вам как льгота — направляться на Ваш личный счет.

Лица, желающие получать средства в наличной форме — должны подать заявление до 15 октября 2019 года и не иметь задолженности по оплате услуг.

Кого касается монетизация льгот?

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью вследствие войны;

членов семей погибших (умерших) участников АТО / ООС;

ветеранов военной службы (ветеранам ОВД, нацполиции, налоговой милиции, государственной пожарной охраны, государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, госслужбы спецсвязи и защиты информации)

лиц, получивших инвалидность во время прохождения военной службы, и членам их семей, находящихся на их иждивении, родителей и членов семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

(Также монетизация касается других категорий льготников, которые не относятся к участникам АТО / ООС и военной службы)

Будет учитываться совокупный доход семьи при монетизации льгот?

Нет, не будет

Как будет исчисляться льгота, и которые теперь подавать документы чтобы воспользоваться льготой?

Все по-прежнему — площадь жилья, на которую предоставляется льгота и размер процентов рассчитывается по-прежнему, согласно Законов Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (кроме военнослужащих), «О Службе безопасности Украины», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»,« О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите „.

Также, по-прежнему будут учитываться предельные нормы потребления, установленные постановлением КМУ ‚Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания‘ от 6 августа 2014 № 409

Каких льгот касается монетизация?

Всех льгот, которые в вышеупомянутых лиц были и льготы, а именно: