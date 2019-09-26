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7 октября планируют начать разведение войск в Золотом и Петровском

Вчера, 20:32 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в двух населенных пунктах.

Как заявил Владимир Зеленский на брифинге по итогам Минских договоренностей, была достигнута договоренность о начале разведения войск в Петровском и Золотом. 

«Я лично гарантирую, что вы будете защищены, и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность» — заявил Зеленский, обращаясь через СМИ к жителям прифронтовых поселков.

Как пример Зеленский назвал разведения войск у Станицы Луганской. По словам президента, там происходит восстановление пешеходного моста, которое планируется завершить до конца ноября.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил в Минске, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября.


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