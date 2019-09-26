Украина подписала согласие на «формулу Штайнмайера» по выборам на оккупированном Донбассе - обновляется

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала текст «формулы Штайнмайера». Об этом на срочном брифинге 1 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я хочу отдельно поговорить о самой страшилку последних недель под названием формула Штайнмайера, что означает эта формула. Это одно-два предложения, вот и все.

Временный закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, известный также в обществе как закон об особом статусе Донбасса, начинает действовать на постоянной основе при условии — пожалуйста, сейчас очень важно — при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательства Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов».

По словам Зеленского, это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что украинская делегация в лице Леонида Кучмы подписала во вторник ‚формулу Штайнмайера‘ на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины.