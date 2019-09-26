Кабмин имени Зеленского разработал план по легализации казино и азартных игр в Украине

Кабинет Министров Украины разработал и одобрил законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Правительство рассчитывает, что легализация игорного бизнеса позволит бюджету получить до 5 миллиардов гривень, однако окончательные цифры ожидаемых поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон.

При этом игорный бизнес должен функционировать, но прозрачно и цивилизованно - в специально отведенных зонах.

Законопроект определяет специальные игорные зоны для осуществления деятельности казино и залов игровых автоматов. Так, для размещения казино могут служить территории отелей категории «пять звезд», а для залов игровых автоматов - территории отелей категории от «трех» до «пяти» звезд. Это, в частности, позволит ввести «фейс контроль», чтобы предотвратить участие несовершеннолетних в азартных играх.

Кроме этого, вводится принцип «ответственной игры», согласно которому организатор делать предупреждения для минимизации негативных последствий. Также законом предусматриваются, создаются специальные механизмы борьбы с игровой зависимостью (лудоманией).

При этом в Кабинете министров не сообщают - что мешает правоохранительным органам закрыть тысячи нелегальных залов с игровыми устройствами, которые работают в каждом городе и райцентре Украины под вывесками разнообразных лотерей.