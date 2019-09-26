В Минске началась очередная встреча по урегулированию ситуации на Донбассе

В Минске началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сегодня возможно рассмотрение практической реализации проведения выборов в рамках минских договоренностей по так называемой «формуле Штанмайера» для встречи глав государств «нормандской четверки».

Российские СМИ уже распространили свое видение этих договоренностей — по их мнению выборы в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей будут проводиться без контроля Украиной границы с Россией и в соответствии со специальным законом.

Бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный опубликовал сегодня предполагаемую «карту» проведения выборов.

«Эта бумажка готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств нормандского формата и подается, как так называемая формула Штайнмайера», — написал он.