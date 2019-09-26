Российские террористы начали перепись населения в оккупированных Луганске и Донецке

В оккупированных районах Луганской и Донецкой областей российские террористы начали перепись населения.

Первая так называемая «перепись населения» в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Постановление о «переписи» приняли местные администрации, но средства на ее проведение и организация процесса осуществляется из России.

В оккупированных населённых пунктах работающие на террористов планируют совершать поквартирный обход населения, который будет проводиться с 1 по 14 октября.

Кроме этого, будут работать стационарные пункты «переписи».

В оккупированном Луганске работают 60 таких пунктов для переписи населения, Донецке — 153.

Переписи населения подлежат все находящиеся на территории оккупированных районов и за ее пределами жители, а также граждане получившие документы террористических образований.