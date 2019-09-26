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Отключение газа Счастьенской электростанции отложили до 1 ноября

Вчера, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

Нафтогаз согласовал квоты на постаку газа на Счастьенскую теплоэлектростанцию на 1 месяц - до 1 ноября. Об этом сообщил глава правления Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

По его словам, Нафтогаз подтвердил номинацию газа для ДТЭК Луганская ТЭС на октябрь чтобы избежать отключения от элетроэнергии большей половины населенных пунктов Луганской области.

Вчера в Укрэнерго сообщили, что получили письмо от ДТЭК Востокэнерго, входящее в холдинг ДТЭК Рината Ахметова, о прекращении газоснабжения ДТЭК Луганская ТЭС с 7.00 1 октября, что приведет к полному отключению электростанции от сети.
В конце июля из-за отсутствия угля Луганская ТЭС начала использовать природный газ для производства электроэнергии после  блокирования поставок необходимой марки угля из РФ.



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