В Станице Луганской завершен монтаж временного моста у КПВВ

Сегодня, 30 сентября, после обследования территории пиротехниками, работники «Укртрансмост» продолжили работы под разрушенной частью моста в Станице Луганской. Они закончили собирать металлическую опору временного моста и продолжили заключения древесины на пешеходную часть моста.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, сегодня проводятся работы по обустройству перил на временном мосту.

Также работники райавтодора, лесхоза и инженерная группа ДСНС убирали древесину с обочины дороги и кустарник. А работники ООО «Флангер» засыпали обочину щебнем и готовили участок возле моста для укладки нового асфальта с целью устройства входа на временный обходной мост.

Также сотрудники ООО «Украинская строительная компания» начали устанавливать новую автобусную остановку на дороге возле моста.