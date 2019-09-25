Луганскую область ждет отключение электроэнергии - ТЭС в Счастье отключают от газа

В связи с тем, что «Луганской ТЭС» получено сообщение от филиала АО «Оператор газораспределительной системы» ЛУГАНСКГАЗ «о прекращении газоснабжения на ДТЭК Луганская ТЭС с 01.10.19 г. Региональный Диспетчерский Пункт Северного Региона Укрэнерго предупредил Луганское энергетическое объединение письмом о том, что генерация Луганской ТЭС, будет остановлена. Это приведет к критическому снижению надежности энергоснабжения Луганского энергоузла.



«В связи с вышеуказанным, прошу Вас обеспечить выполнение внеплановых обходов и устранения выявленных аварийных дефектов по транзиту 110 кВ Юбилейная-Бахмутьська-Соль и ВЛ-110 Сватово-Куриловка … — говорится в обращении.



