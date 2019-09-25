Кабмин решил обвинить Ахметова в проблемах с поставками угля на Луганскую электростанцию?

Правительство решит вопрос с Луганской ТЭС, которая может прекратить свою работу, чтобы люди не остались без света и отопления. Об этом сегодня на брифинге сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Ни без света, ни без тепла люди не останутся. Мы ищем вариант, что в данном случае мы можем сделать, потому что это вопрос не только, что де-факто произошло, а почему так произошло. Почему не было запасов угля. Почему тот, кто управляет ТЭС, допустил ситуацию. Мы точно найдем решение. Люди точно не останутся без тепла и света», — сказал Гончарук.

Напомним, 29 июля Луганская ТЭС, находящаяся в собственности компании ДТЭК, перешла на использование газа вместо угля при производстве электроэнергии. Причиной этого стало блокирование поставки антрацита на ТЭС с территории России.

Также уже 5 лет в Луганской области не могут достроить энергомост, который подключит областную энергосистему к общеукраинской и снимет зависимость поставок электроэнергии от работы единственной электростанции в Счастье.