В оккупированных Луганске и Донецке террористы похищают предпринимателей ради выкупа

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливают давление на местных частных предпринимателей, которые якобы проявляют недостаточную лояльность оккупационной власти и избегают участия по предоставлению т. н. «волонтерской помощи» подразделениям соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

В частности, оперативными группами т. н. «республиканских управлений по борьбе с преступностью МВД» начато проведение рейдов по проверке предприятий, специализирующихся на производстве и продаже ювелирных изделий.

При этом, указанными т. н. «правоохранителями» уже задержан ряд предпринимателей, за освобождение которых у родственников требуется «выкуп» и дополнительные выплаты за предоставление возможности продолжить ювелирный бизнес.