Житель Счастья написал открытое письмо депутату Виктории Гриб об открытии КПВВ

26-27 сентября в Счастье Луганской области народным депутатом Викторией Гриб были инициированы общественные слушания. Основной темой было открытие пункта пропуска на контролируемую российскими террористами территорию.

По мнению Виктории Гриб открытие моста будет иметь положительные последствия для региона, для местных жителей, для государства в целом, которое хочет мирного урегулирования конфликта.

Вместе с тем в открытии моста есть два ключевых фактора - безопасность и деньги. Ведь речь идет не только о самом городе, а об открытии целого транспортного коридора на оккупированную территорию. И люди спрашивают, выдержит инфраструктура города, где найти деньги на это?

26 и 27 сентября в городе Счастье состоялись встречи с народным депутатом Украины Викторией Гриб. 26-го во Дворце Культуры Виктория и её помощники подняли тему открытия моста через Северский Донец. Не знаю почему так, но это вопрос выглядел как приоритетный в депутатской деятельности.

Причем рассматривался только один вариант: создание КПВВ. Инициаторы оперировали цифрой поддержки местными жителями такого мероприятия, которая по их собственным опросам составляет 72-73%. На встрече не было руководства ВГА, представителей силовых структур, которые отвечают за безопасность, поэтому их позиции народ не мог услышать. Не буду подробно описывать плюсы и минусы, которые, по мнению организаторов могут возникнуть в случае такого развития событий, это большой перечень, напишу главные минусы:

1. Срок обустройства КПВВ и подготовки городской инфраструктуры, подписание различных договоренностей на разных уровнях займет не менее 1,5-2 года.

2. Сумма средств, которая нужна для обустройства КПВВ, подготовки городской инфраструктуры для приема сотен машин и тысяч людей, и связанных с этим мер безопасности, неизвестна.

3. Полностью готовое, оборудованное, в том числе для автомобильного сообщения, но не действующее КПВВ находится в Луганской области в городе Золотое. Не работает по вине так называемого ЛНР. А работа этого КПВВ сняла бы нагрузку на Станицу-Луганске.

4. Никто не счел какие затраты каждый год будет нести наш и без того недостаточный общий фонд местного бюджета на сбор, вывозку, утилизацию мусора, который будет каждый день оставаться после тысяч людей, содержание общественных туалетов и прочее.

5. Сколько сотен людей будут стоять у банков, банкоматов, паспортного стола, ЦНАП, социальных учреждений? Как вырастут цены на продовольственные товары?

6. Я консультировался с представителями различных силовых структур, есть опасность ухудшения криминогенной ситуации и общей безопасности составляющей, в том числе военной.

Исходя только из этих соображений, предлагаю народному депутату Виктории Гриб:

1. Для начала инициировать открытие уже созданного безопасного КПВВ в Золотом.

2. Расставить приоритеты для дальнейшей депутатской деятельности с учетом решения жизненно важных для города вопросов, а именно:

Решения прблемы неуплаты бюджетообразующего на сегодня налога - платы за землю. Если в Киеве разрешили не платить налог в местный бюджет, то должны компенсировать потери. Бюджет г.Счастье потерял более 60 миллионов. А эти деньги могли пойти на наши учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, ремонты дорог, тротуаров, жилого фонда, и другое.

Решить вопрос бесперебойного работы ТЭС.

Лоббировать вопрос создания железнодорожного сообщения нашего региона с железнодорожной системой Украины.

Проведение первых выборов в Счастьенской ОТГ. Создание Счастьенской ОТГ.

Считаю, что только решение этих ключевых вопросов обеспечит достойную жизнь нашему городу, нашему региону, даст толчок развитию на десятилетие вперед. А вы как думаете, земляки?

Что касается моста, есть несколько вариантов решения этого вопроса, к сожалению от нас почти независимых. Считаю самым позитивным сценарием: Законная власть возвращается в Луганск, никаких КПВВ, на границе наши пограничники. Свободное передвижение, украинские пенсии, социальные выплаты, документы выдаются в Луганске. Восстановление Луганщины с помощью международного сообщества.

Уважаемая Виктория! У Вас уникальный маленький округ. Вас выбрали с большими надеждами, что постоянная работа депутата Верховной Рады на таком маленьком округе даст возможность привлечь государственные субвенции, решить законодательные, финансовые и инфраструктурные проблемы нашего города. Со своей стороны готов помогать.

С уважением, Сергей Ткаченко.