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Луганская «Заря» разгромила донецкий «Олимпик» со счетом 5:0

Вчера, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская «Заря» разгромила донецкий «Олимпик» со счетом 5:0 в заключительном поединке 9-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Ключевым эпизодом можно считать 37 минуту, когда полузащитник хозяев Павел Ксенз грубо сыграл против Владислава Кабаева, за что получил красную карточку.

Чтобы реализовать большинство, луганской команде потребовалось три минуты. После передачи Иванисени в штрафную слева вблизи вратарской возник небольшой хаос, и когда мяч от Русина отскочил к Юрченко, Владлен пробил без шансов вратаря «Олимпика».

На перерыв команды ушли со счетом 0:1 в пользу луганчан.

53-я минута — луганская команда провела комбинацию для учебника. Кабаев продольной передачей запустил Кочергина в штрафную, тот в касание переадресовал мяч в центральную зону, и Русин без помех поразил уже открытые ворота — 2:0.

Время замен в «Заре» пришло на 65-й минуте, и замена Абу-Ханна на Каменюку в нашей команде была неспроста, поскольку в самом начале второго тайма наш легионер получил желтую карточку. А вот следующая ротация была у нас вынужденной — Юрченко получил повреждение, и был вынужден уступить своё место на поле Арвеладзе. Всё это происходило на фоне постоянных, но порой не очень настойчивых атак «Зари» на хозяйские ворота. Но и при этом счет вырос до 3:0. Каменюка слева пробил в штрафную, где Леднев одним касанием принял мяч, а вторым вколотил его в сетку. И это было для «Олимпика» еще не всё.

На 80-й минуте Каменюка вновь выступил ассистентом гола -  на этот раз для Кабаева. 

В оставшиеся 10 минут вопрос был лишь в окончательном счете. А он на 87-й минуте вырос до 5:0 — комбинацию с участием Арвеладзе и Кабаева ударом головой почти с ленточки ворот завершил Русин.

Итоги матча: «Олимпик» (Донецк) – «Заря» (Луганск) –  0:5 (0:1)

Голы: — Владлен Юрченко, 40; Назарий Русин, 53, 87; Богдан Леднев, 73; Владислав Кабаев, 80.


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Луганская «Заря» разгромила донецкий «Олимпик» со счетом 5:0 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня