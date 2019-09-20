Российские террористы обстреляли Станицу Луганскую из миномета

28 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Вблизи Троицкого — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

неподалеку Новотошковского — из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия. Также были обстреляны позиции ВСУ в Станице Луганской, где вблизи станции Кондрашевская российские террористы вели огонь из миномета калибра 82 мм.

В Донецкой области боевики обстреливали украинские населённые пункты станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, гранатометов различных систем.

В районе Новолуганского и Новгородского боевики 6 раз открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.

За минувшие сутки потери в результате обстрелов не было.