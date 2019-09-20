В Луганской области бюджеты громад получили более 1,5 миллиардов гривень НДФЛ

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, за январь-август 2019 в Государственный бюджет поступило 521 млн грн налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). Этот показатель превышает прошлогодний на 69,4 млн грн, или на 15,4%.

Местные громады за восемь месяцев текущего года получили 1 млрд 530 млн грн НДФЛ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 217,8 млн грн, или на 16,6%.

Таким образом, общая сумма поступлений в бюджеты всех уровней в регионе составила 2 млрд 51 млн гривен.

По этим показателям - не только эффективная деятельность органов ГНС в администрировании налога, но и ответственная позиция бизнеса и граждан Луганщины, которые понимают важность финансовой безопасности нашего государства в нынешней сложное время. Поступления НДФЛ за счет добровольной уплаты составляют почти 96% от его общих поступлений.

В ведомстве отметили, что НДФЛ является основным источником наполнения местных сокровищниц. В структуре поступлений в местные бюджеты Луганщины он занимает позицию лидера - 68% от общей суммы налогов и сборов и является бюджетообразующим для местных общин.