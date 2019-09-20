В Луганской области автоперевозчик заплатит 3700 евро за перегруженный автомобиль

В Луганской области превысивший установленные габаритно-весовые ограничения автоперевозчик заплатит максимальный штраф — 3700 евро.

Как сообщили в Луганском областном управлении «Укртрансбезпеки», два нарушения с превышением установленных весовых ограничений зафиксированы 25 сентября во время работы двух передвижных пунктов габаритно-весового контроля в Кременной.

«Одному из автомобильных перевозчиков — нарушителю начисленна плата на сумму более 3700 евро. Это максимальный штраф за историю работы нашего Управления», — отметили в сообщении.