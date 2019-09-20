В Луганской области 12-летний ребенок хотел бросится с балкона

Сегодня, на линию «102» позвонила женщина и сообщила о том, что в Рубежном на карнизе второго этажа многоэтажного дома стоит мальчик, плачет, а женщина уговаривает его не прыгать с балкона.

Немедленно на место происшествия выехали экипаж патрульной полиции, сотрудники ювенальной превенции Рубежанского отдела полиции и руководство ГУНП.

Войдя в квартиру, полицейские обратились к мальчику и уговорили его не совершать того, что он задумал (не прыгать с балкона). Ребенок слез с карниза и вернулся в квартиру. Мальчик рассказал полицейским, что хотел прыгнуть с балкона для того чтобы именно такими действиями выразить свой протест родителям, давая им понять, что он не согласен с методами его воспитания.

Сейчас с мальчиком и его родителями работают сотрудники ювенальной превенции и психологи.